Von der Dunkelheit zum Licht, von der Klage zur Hoffnung, vom Alleinsein in die Gemeinschaft. Ostern feiert die Hoffnung darauf, dass Gottes Kraft zum Leben stärker ist als der Tod. Bei diesem ältesten gemeinsamen Fest der Christenheit wird die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gefeiert – der Sieg des Lebens über den Tod. Die Gemeinden in Mannheim laden – teilweise ökumenisch – ein zu Gottesdiensten auch mit Osterlichtweg und Osterfeuer. „Wir feiern am Ostermorgen, wie Gott die Schuld der Menschen trägt und in Leben, Liebe und Gemeinschaft verwandelt“, sagen die Mannheimer Dekane Ralph Hartmann von der Evangelischen und Karl Jung von der Katholischen Kirche in ihrer Osterbotschaft. „Ein Leben in Liebe, Frieden und Gemeinschaft ist das Kostbarste, was wir haben. red

