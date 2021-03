  Virtuelles Kerzenmeer erstrahlt

Einloggen und online singen, Fürbitten im Chat schreiben, vor dem Allerheiligsten beten, in einem separaten virtuellen Raum zum Gespräch zusammenkommen oder aber Stille erfahren – das alles geht beim offenen Angebot „Stay & Pray Online“ an diesem Samstagabend, 20. März, von 20 und 21 Uhr. Die Online-Kirche öffnet um 19.45 Uhr mit einer kurzen technischen Information. Um 20 Uhr beginnt das virtuelle „Stay & Pray“ und schließt gegen 21 Uhr mit der Komplet und einem eucharistischen Segen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, eine Kerze zu Hause zu entzünden und somit ein virtuelles Kerzenmeer erstrahlen zu lassen. Wie schon das analoge Format, das seit Jahren in der St.-Sebastian-Kirche beheimatet ist, stehen auch bei der Corona-bedingten Webversion die Türen durchgehend offen. Zu dem Gebetsabend des Mannheimer Evangelisierungsteams kann sich jeder so lange zuschalten, wie er möchte. Die Zugangsdaten gibt es per E-Mail an christian.moehrs@m-et.de. schu (Bild: pixabay.com)