Bergstraße. Gleich vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete der Kreis Bergstraße am Freitag. Es handelt sich um Person im Alter von 83, 84, 85 und 94 Jahren. Insgesamt gibt es damit 419 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Außerdem wurde am Freitag die Wochenzusammenfassung für den Kreis und seine Kommunen vorgestellt. In der Zeit von Freitag, 25. Februar, bis Donnerstag, 3. März, wurden insgesamt 4963 Neuinfektionen registriert. Im Verbreitungsgebiet des „SHM“ wurden folgende Zahlen gemeldet (in Klammern die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind):

Lampertheim: 506 (722)

Viernheim: 523 (711)

Bürstadt: 186 (257)

Biblis: 234 (282)

Groß-Rohrheim: 54 (76)

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Freitag, 4. März, laut RKI bei 1343,1.

Krankenhaus: Am Donnerstag, 3. März, befanden sich 43 Personen mit positiver PCR-Testung in stationärer Betreuung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung. Der Altersdurchschnitt der stationär betreuten Covid-19-Patienten beträgt rund 72 Jahre.

Betroffene Einrichtungen: 47 Schulen, 56 Kindertagesstätten, 16 Pflegeeinrichtungen, zehn Gemeinschaftsunterkünfte.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Freitag, 4. März: 6,02.

Belegte Intensivbetten in Hessen mit Covid-19-Patienten am Freitag, 4. März: 191.