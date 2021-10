Vielfältige Feiern zum Reformationstag

Der Reformationstag, der an die Thesen und Forderungen zur Veränderung erinnert, die der Mönch und Theologe Martin Luther am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche Wittenberg angeschlagen haben soll, ist ein Tag, der gleichermaßen für Rückbesinnung und Aufbruch steht. Rückbesinnung auf die christlichen Wurzeln der Kirche und Aufbruch in ein zeitgemäßes Kirche-Sein. Diesen Tag feiern die evangelischen Gemeinden vielfältig, in den Kirchen, im Heim und in der Kita, mit neuen Klängen und mit Alter Musik. Ein Tag, der seinerzeit die Spaltung der Kirche einläutete, wird heute auch ökumenisch begangen. So predigt der katholische Dekan in der Christuskirche und in der Erlöserkirche findet eine Ökumenische Nacht der Kirchen mit Liedern von Abschied und Neubeginn statt. red

