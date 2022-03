Vergangenes Jahr mehr Aus- als Eintritte

Bergstraße. Katharina Wagner bleibt die Vorsitzende der Jungen Union Bergstraße. Die Mörlenbacherin wurde von den Kreisdelegierten bei der Versammlung im Viernheimer Bürgerhaus im Amt bestätigt. Eine Veränderung ergab sich bei den Stellvertretern: Neben Johanna Jacobi (Heppenheim) wurde Moritz Bischof aus Bensheim, bisher Beisitzer, in das Amt gewählt. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende Maximilian Gärtner.

Ein Platz bei der Kreisdelegiertenversammlung blieb leer: Ein Bild und eine weiße Rose erinnerten an Bastian Kempf. Der Viernheimer war im Juni 2021 plötzlich verstorben, eine Rückschau in Bildern würdigte Kempfs großes Engagement gerade für die Junge Union. Viernheims neuer Erster Stadtrat Jörg Scheidel erinnerte bei seiner Begrüßung an seinen Vorgänger und den schmerzlichen Verlust, den CDU Viernheim, aber auch Junge Union Bergstraße durch den Tod von Bastian Kempf erlitten haben. „Er fehlt“, fasste auch Katharina Wagner knapp zusammen.

Weitere Personalien Der Viernheimer Andrej Vlajic ist wie bisher Mitglieder- und IT-Beauftragter. Jennifer Helfrich, Benjamin Leonhardt (Heppenheim), Sven Kaempf (Viernheim), Tobias Krämer (Bensheim) und Patrick Rupp (Lampertheim) bleiben Beisitzer, neu dabei ist Benedikt Gärtner aus Bensheim. Schatzmeister bleibt der Viernheimer Jonathon Olson, Nicholas Krömker (Heppenheim) ist weiterhin Geschäftsführer und Pierre-Olivier Denise aus Biblis ist Schriftführer. su

Im Mittelpunkt des Rechenschaftsberichtes für 2021 standen die Wahlen. „Es war das Jahr der fünf Wahlkämpfe“, erinnerte Katharina Wagner an Kreistagswahl, Landratswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl und schließlich Bundestagswahl. „Überall vor Ort haben die JUler eine wahnsinnige Arbeit geleistet“, freute sich die Kreisvorsitzende. Dafür seien sie mit Mandaten im Kreistag und in den Kommunalparlamenten belohnt worden. Bergsträßer Nachwuchspolitiker seien auch auf Landes- und Bezirksebene in den Führungsgremien zu finden. Die Jahresaktivitäten wurden mit der Pflanzung eines „Europa-Baums“ in Mörlenbach abgeschlossen. „Er steht dort als Bergsträßer Zeichen des Zusammenhalts“, sagte Wagner mit Blick auf die aktuelle Situation auf dem bislang so friedlichen Kontinent.

Mitgliederbeauftragter Andrej Vlajic vermeldete 367 Mitglieder zum 31. Januar. Neben 76 altersbedingten Austritten konnte die JU gleich 66 Neumitglieder begrüßen. „In einem Jahr, in dem Corona-bedingt nicht viel möglich war, ist das ordentlich“, freute sich Vlajic, gleichwohl müsse man weiter für politischen Nachwuchs werben. Für eine bessere Kommunikation unter den einzelnen Verbänden im Kreis wurde eine eigene Plattform für die JU Bergstraße eingerichtet, für Diskussionen und Events und Termine und Veranstaltungen.

Mit Grußworten richteten sich Bundestagsabgeordneter Michael Meister, die Landtagsabgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer, Landrat Christian Engelhardt, der ehemalige Landtagsabgeordnete Peter Stephan, der stellvertretende JU-Landesvorsitzende Torben Kruhmann und Fabian Beine vom Bundesvorstand an die Bergsträßer Nachwuchspolitiker. „Die Junge Union war erfolgreich im Wahlkampf unterwegs“, wünschte sich Meister eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Mutterpartei und Nachwuchs. An die JU richtete er die Bitte, sich in die kommende Diskussion über das Grundsatzprogramm der CDU einzubringen.

Lob für die Aktionen und Veranstaltungen der JU hatte auch die designierte Kreisvorsitzende Birgit Heitland, die auf die Junge Union auch im neuen Kreisvorstand setzt: „Das wird ein gutes Team werden.“ Auch Bauer und Engelhardt hatten die Zukunft im Blick. „Deshalb seid ihr aktiv und wollt mitgestalten“, bedankte sich Landtagsabgeordneter Bauer. „Junge Menschen gehen mit einem anderen Blick an die Themen der Zukunft heran“, so Landrat Engelhardt. Peter Stephan freute sich, dass die JU mit der Senioren-Union eine gemeinsame Veranstaltung plant. „Jung und Alt, Arm und Reich“ könnte ein mögliches Thema sein: „Es greift auf, was die Menschen reich und arm macht.“