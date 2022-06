Unterstützung fürs Sapperlot in schwierigen Zeiten

Lorsch. „Leben, Lieben, Lachen“ steht als Motto an einer Wand im Hof des Lorscher Kleinkunsttheaters Sapperlot. Darunter sitzt ein Großteil der mehr als 50 Mitglieder des Freundeskreises Sappa Lostra, die sich zur Jahreshauptversammlung eingefunden haben. Die Stimmung kann als gut bezeichnet werden, trotz einiger Probleme, die der Vorstand in der Corona-Zeit zu bewältigen hatte.

Es ist die erste Versammlung nach der Zusammenkunft im September 2021 auf der Klosterwiese. Damals war ein neuer Vorstand gewählt worden und der stand jetzt wieder zur Wahl. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Dirk Braun und einem positiven Kassenbericht von Katrin Braun wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Da der seitherige Vorstand und die Kassenprüfer die Bereitschaft erklärt hatten, weiter die Geschicke des Freundeskreises Sappa Lostra zu lenken, ist die Abstimmung schnell erledigt. Dirk Braun wird ebenso einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt wie die weiteren Vorstandsmitglieder.

Dirk Braun berichtete, dass der Förderverein in den vergangenen sieben Corona-Monaten das Kleinkunsttheater Sapperlot bei einigen Veranstaltungen unterstützt habe. Zudem will der Sappa-Lostra-Vorstand im Rahmen einer Mitgliederbefragung erfahren, was noch besser gemacht werden könnte. Der Kultursalon soll weiter unterstützt werden, ebenso aber auch die neue Musikveranstaltungsreihe „Club 22“. Dazu sind im Juni und August sechs angesagte Szene-Bands eingeladen.

Wichtig sei es, so der Vorsitzende, das Theater Sapperlot weiter überregional bekannt zu machen und Mitglieder für den Freundeskreis Sappa Lostra zu gewinnen.

Die weltpolitische Lage habe auch Auswirkungen auf die Kultur, sagt Theaterchef Hans-Peter Frohnmaier. Trotz der für die Kleinkunstbühne schwierig verlaufenden Saison strahlt er aber mit seiner Ansage „Wir spielen wieder!“ ein wenig Zuversicht aus.

In den vergangenen Monaten habe man versucht, nur wenige Veranstaltungen abzusagen. Bei teilweise nur 30 bis 40 Personen in einzelnen Vorstellung reichten die Einnahmen jedoch nicht immer, um die entstandenen Kosten auszugleichen, so Frohnmaier. Auch, wenn der Freundeskreis Sappa Lostra das Theater unterstütze, seien die gestiegenen Ausgaben nicht in allen Fällen aufzufangen.

Das Programmheft sei aus Kostengründen verkleinert worden, da nicht ausreichend Sponsoren gefunden worden seien. In den kommenden Monaten und im Jahr 2023 könne es vorkommen, dass Veranstaltungen an andere Orte verlegt werden. Vom 7. bis 9. Oktober gibt es beispielsweise drei Gastspiele in der Einhäuser Mehrzweckhalle.

Zudem werde man musikalische Events wie zum Beispiel den gut besuchten „Tanz in den Mai“ oder Veranstaltungen wie das Kneipenquiz weiter ausbauen. Das könne Kosten sparen. „Wir müssen aber darauf achten, dass die Kleinkunst nicht den Bach runtergeht“, sagte der Theaterchef. Es sei nicht alles traurig, „auch wenn alles so schwierig geworden ist“, sagte Frohnmaier.