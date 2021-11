Über 1000 neue Fälle

Kreis Bergstraße. Für den Zeitraum von Freitag, 19., bis Donnerstag, 25. November, hat der Kreis Bergstraße insgesamt 1046 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Sechs Todesfälle wurden in dem Zeitraum erfasst: Verstorben sind je eine ungeimpfte Person im Alter von 42, 87, 94, 96, und 99 Jahren sowie eine geimpfte Person im Alter von 98 Jahren. Damit steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen im Kreis auf insgesamt 361.

Die Infektionszahlen dieser Woche für das SHM-Gebiet (in Klammern die Zahl der am Donnerstag aktiven Fälle):

Lampertheim: 171 (299)

Viernheim: 203 (320)

Bürstadt: 69 (129)

Biblis: 14 (32)

Groß-Rohrheim: 3 (8)

Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße lag am Freitag, 26. Nobember, laut RKI bei 384,5.

Krankenhaus: Am Donnerstag, 25. November, befanden sich 38 Personen (Altersdurchschnitt 58,79 Jahre) aus dem Kreis mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 14 davon in intensivmedizinischer Betreuung. 14 von ihnen werden trotz Impfung stationär behandelt, allerdings ist nicht bei allen die Covid-Infektion der Hauptgrund für ihre stationäre Aufnahme. Fünf Personen werden intensivmedizinisch betreut, obwohl sie geimpft sind.

Hospitalisierungsinzidenz in Hessen am Freitag: 4,59;

Belegte Intensivbetten in Hessen am Freitag: 275.

Betroffene Einrichtungen: Im gesamten Kreisgebiet sind im Berichtszeitraum an 53 Schulen, in 16 Kindertagesstätten, fünf Pflegeeinrichtungen und drei Gemeinschaftsunterkünftigen neue Corona-Fälle aufgetreten.

Wie der Kreis weiter mitteilt, werden die Corona-Zahlen ab Montag, 29. November, wieder von montags bis freitags bekanntgegeben. Seit Donnerstag wird das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung wieder von der Bundeswehr unterstützt. swa