In der irischen Hauptstadt Dublin kann man in der St. Patrick’s Cathedral die „Tür der Versöhnung“ besichtigen. Sie hat schon seit Jahrhunderten in der Mitte ein Loch, gerade groß genug, dass man mit einer Hand hindurchgreifen kann. Dieses Loch und ihren Namen „Tür der Versöhnung“ verdankt die Tür einer Begebenheit, die sich 1492 zugetragen hat.

Zwei irische Adlige waren aneinandergeraten. Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen ihnen und ihren Gefolgsleuten.

Einer der beiden Grafen hat sich mit einigen Getreuen in höchster Not in die Kathedrale gerettet. Sie haben sich in einen Nebenraum geflüchtet und sich hinter der Tür verschanzt. Raus konnten sie nicht mehr. Ihre bewaffneten Gegner haben die Tür belagert.

Die draußen haben irgendwann angeboten: „Kommt raus, dann reden wir.“ Die drin haben sich verständlicherweise nicht getraut. Sie sind lieber dringeblieben.

Komplett wehrlos

Schließlich ließ der Graf, der draußen stand, mit Streitäxten ein Loch in die Tür hauen. Durch das Loch haben sie miteinander gesprochen. Dann hat einer der beiden unglaublich viel riskiert: Er hat seine Hand und seinen ganzen Arm durch das Loch gestreckt, dem Widersacher entgegen. Er war komplett wehrlos in dem Moment. Ich vermute, alle haben den Atem angehalten. Auf beiden Seiten der Tür.

„Der hat sich was getraut“, habe ich gedacht, als ich die Geschichte gehört habe. Aber er hatte ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten, als er drin eingesperrt war.

Erst im zweiten Moment habe ich verstanden: Es war der draußen, der sichere Sieger, der seinen Arm als erster durch die Tür gestreckt hat. Der, der es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Er war ja in Sicherheit und hätte sich draußen gemütlich einrichten können. Aber er wollte Frieden. Dafür hat er sich entscheiden. Dafür hat er viel gewagt.

Selig sind, die Frieden „tun“

Mir geht diese Geschichte nach. Jesus hat in seiner berühmten Bergpredigt mal gesagt: „Selig sind, die Frieden stiften“ (Matthäus 5, 9). Genau genommen hat er gesagt: Selig sind, die Frieden „tun“. Also nicht nur darüber reden und Sprüche klopfen und von anderen den ersten Schritt erwarten, sondern selbst etwas tun. Aktiv werden und etwas dafür riskieren. Meinen Dickkopf zum Beispiel, oder meinen Stolz oder das erhebende Gefühl, im Recht zu sein.

Frieden läuft einem nicht einfach zu. Auch nicht im persönlichen Umfeld. Für Frieden kann und muss man etwas tun. Die Geschichte von dem Loch in der Tür der Kathedrale erzählt eindrücklich: Aufeinander zugehen kostet womöglich mehr Überwindung und mehr Mut als aufeinander losgehen.

Ernsthaft Wege suchen

Ich hoffe und wünsche, dass die Verantwortlichen dieser Welt genau diese Überwindung und diesen Mut aufbringen und ernsthaft Wege zum Frieden suchen. Und auch für mich persönlich nehme ich diese Herausforderung mit: Rede nicht nur über Frieden. Tu was dafür!

Und was ist mit der Hand des Grafen an der Tür vor 500 Jahren geschehen? Der andere hat sie ergriffen. Die beiden haben einen Weg zur Versöhnung gesucht. Der Friede hat am Ende gewonnen.

Ute Haizmann,

evangelische Pfarrerin,

Weinheim