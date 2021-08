Trotzdem wunderschön

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst … Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk.“ (Psalm 8)

Wer auch nur ein wenig mit der Bibel aufgewachsen ist, ist von diesem Bewusstsein mehr oder weniger geprägt: Der Mensch ist Gottes ureigenstes Geschöpf, geehrt mit der Aufgabe, sich an Gottes Stelle der nicht-menschlichen Kreaturen anzunehmen, sie zu bewahren und zu schützen. Gott und Mensch gehören zusammen wie Eltern und Kinder. So sehen es uneingeschränkt Tora und Altes Testament.

1972 hat dagegen der Philosoph Carl Amery die Behauptung in die Welt gesetzt, die Sonderstellung des Menschen gegenüber den anderen Geschöpfen sei Aufforderung zu deren Ausbeutung und totaler Unterwerfung. Diese Vorwürfe werden neuerdings noch einmal auf eine neue Spitze getrieben. Das von Gott als sein Vertreter gewollte und geliebte Geschöpf Mensch wird schon den Kindern in der Schule als Übeltäter an der Natur vorgestellt.

Noch mehr: Dieses problematische Wesen wird nach den Monaten der Pandemie, wo es selbst sehr gelitten hat, allenthalben mit dem Vorwurf konfrontiert: Du bist an den Übeln unserer Zeit schuld, am Rassismus, am Kolonialismus, am Klimawandel, den Hitzewellen und den Überschwemmungen. Dem geht einher eine verbreitete Katastrophenstimmung. Das Jüngste Gericht scheint – in säkularer Form – über die Welt hereingebrochen zu sein. Wir lesen, sehen und hören darum fast nur noch von Untergangsszenarien.

Zuversicht kommt zu kurz

Viele, die dieser Katastrophenstimmung zuneigen, kennen jetzt keine Gnade mehr. Sie kennen keinen gnädigen Gott mehr. Sie sehen sich selbst in der Verantwortung, um der Rettung der Welt willen und ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen sofort zu handeln. Also heißt beispielsweise die Devise: Esst kein Fleisch mehr, fahrt keine Autos mehr, fliegt schon gar nicht mehr. Lasst Flüchtlinge aus den ehemaligen Kolonien, besonders aus Afrika, in einem Akt der Wiedergutmachung einreisen.

Das sind nur ein paar Beispiele für das weit verbreitete selbstermächtigende Handeln. Gott ist für den Menschen verschwunden. Er bittet als Geschöpf nicht mehr Gott um Heil und Heilung. Sich selbst hat er zum autoritär handelnden Schöpfer erhoben. Denn er ist sich sicher, er allein könne und müsse nach eigenem Gutdünken und Wissen die Welt retten.

Dass die uns von Gott übereignete Welt trotz der Kriege und Katastrophen eine schöne, eine zu bewundernde Welt ist, die uns zum Staunen, zum Lob Gottes und zur Dankbarkeit veranlasst, gerät dabei völlig aus dem Blick. So wachsen unsere Kinder und Enkel mit einer Weltsicht auf, die ihnen kaum Mut und Zuversicht mitgibt. Kann und darf das Ziel von Erziehung sein? Nach all den Monaten der Isolation durch Corona möchte ich den Sommer, die Schöpfung wie ein neues Leben erfahren. Ich möchte es mir in dieser Sommerzeit nicht nehmen lassen, Gott, den Schöpfer, und seine Schöpfung inmitten aller Unzulänglichkeiten zu preisen, zum Beispiel mit den Worten aus Psalm 104: „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“

Albrecht Lohrbächer

Schuldekan in Weinheim