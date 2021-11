Trost im Gedenken

Dass der Tod zum Leben dazu gehört und die Lebenden das Gedenken an die Toten wachhalten, ist traditionell im November besonders spürbar. In der Zeit vor Totensonntag sind viele Angehörige auf dem Friedhof unterwegs, um die Gräber ihrer Lieben zu pflegen. Denn am letzten Sonntag des zu Ende gehenden Kirchenjahres, das mit dem ersten Adventssonntag neu beginnt, ist Totensonntag. Die Kirchen bezeichnen diesen Trauertag als Ewigkeitssonntag. Auf den Friedhöfen, im Zuhause und in den Gottesdiensten wird am Sonntag, 21. November, der Verstorbenen gedacht. dv

