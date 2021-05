Traum der Verständigung

Die weiße Taube gilt als Symbol für den Geist Gottes, der versöhnt und Gemeinschaft schafft. Nach der Himmelfahrt Christi, so die biblische Erzählung, wird Gottes Volk beim Pfingstwunder vom Heiligen Geist ergriffen. Die Apostelgeschichte erzählt von einem „Brausen vom Himmel“. Und auf wen eine „Flammenzunge“ niederging, der wurde vom Heiligen Geist erfüllt und fing an zu predigen in anderen Sprachen. Verständigung über alle Sprachgrenzen hinweg – das ist Pfingsten. Dieser Gedanke ist immer aktuell und in konfessionsübergreifender Offenheit in Mannheim spürbar in den Gottesdiensten der evangelischen und katholischen Gemeinden. Pfingsten, dieses nach Ostern und Weihnachten dritte große christliche Fest gilt als „Geburtstag der Kirche“. Gefeiert wird drinnen, draußen, digital, ökumenisch – auch mit „Kanzeltausch“ in der Christus- und der Jesuitenkirche (wir berichteten), mit einem interkulturellen Gottesdienst oder digitalen Grußbotschaften und Segenstankstellen. red

