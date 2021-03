  Themenwoche endet am Sonntag

Von Jugendlichen gestaltet bietet die katholische Jugendkirche Samuel noch bis Sonntag, 14. März, eine Themenwoche rund um Tod und Sterben unter dem Titel „Am Ende?!“ an. Dieser Samstag, 13. März, steht im Zeichen der Verstorbenen während der Corona-Pandemie und darüber hinaus. Von 18.30 bis 20 Uhr wird ihnen in einem Livestream-Gottesdienst (t1p.de/YouTubeSAMUEL) gedacht. Dafür können vorab Kerzen an der katholischen Jugendkirche am Luisenring 33 mit einer persönlichen Notiz abgegeben werden. Alle Kerzen werden während der Feier entzündet. Den Abschluss der Themenwoche bildet am Sonntag ein interaktiver Stationenweg unter dem Motto „Backstage: Mit Jesus auf dem Weg“ von 18 und 19.30 Uhr in der Jugendkirche. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. red