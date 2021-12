Telefon-Andachten rund um die Uhr

Persönlich gesprochene Zuwendung als Stärkung und Halt in schwierigen Zeiten: Das bieten Evangelische und Katholische Kirche in Mannheim von der Adventszeit bis ins neue Jahr hinein an. Rund um die Uhr und kostenfrei können Telefonandachten gehört werden – kleine Gottesdienste sozusagen. Denn Innehalten und Beten, spirituell auftanken und Zuspruch erfahren geht auch am Telefon. Wöchentlich wechselnde Andachten macht die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest hörbar (0621/300 85 699). Einen täglich wechselnden Impuls, musikalisch eingeleitet, sprechen evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, Diakone und Diakoninnen sowie Prädikanten und Prädikantinnen. Bis 6. Januar sind auch diese Andachten rund um die Uhr und kostenfrei abrufbar (0621/28000 111). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1