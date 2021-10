„Te Deum“: Meditativer Wochenausklang

Musik, Stille und Gebet, das sind die Grundelemente des meditativen Gottesdienstformats „Te Deum“, das alle zwei Wochen im Chorraum der Liebfrauenkirche (Luisenring 33) zum Innehalten einlädt. Ganz bewusst die vergangene Woche abschließen und die neue ruhig beginnen – so der Hintergrund der immer musikalisch anspruchsvoll gestalteten Gottesdienstreihe. „Ich sehe dich in tausend Bildern“ – so ist das Abendgebet diesen Samstag, 9. Oktober, um 20.30 Uhr überschrieben. Mit dem gleichnamigen Werk des Komponisten Max Reger werden Kammersänger Thomas Jesatko und die Leiterin der Konkordien-Kantorei, Heike Kiefner-Jesatko, an der Orgel ein Glanzlichtsetzen. red (Bild: Barbara Heimes)

