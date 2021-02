  Täglich eine neue Telefonandacht

Manchmal geht es um die Marsmission und das Leben im Glauben, mal um Freundschaft. Immer geht es um den Alltag und um Vertrauen. Täglich neu sprechen evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Mannheimer Gemeinden eine Andacht auf, die dann rund um die Uhr und auch mehrfach am Telefon angehört werden kann. Vier Minuten, die einladen zu einem Blick in die Welt und ins eigene Innere. Mit den Themen wechseln täglich auch die Sprecherinnen und Sprecher. Die Telefonandachten gibt vorerst noch bis Ende März. Jetzt, am letzten Februarwochenende, und dann zum Beginn des März sind beispielsweise die Gedanken junger Geistlicher zu hören: Am Samstag spricht Michaela Schmittberg, am Sonntag ist Nora Keller zu hören und am Montag übernimmt Marcus Held. Die Telefonandachten können angehört werden unter der kostenfreien Nummer 0621/28 00 01 11. red