SVW spendet 5000 Euro

Insgesamt 5000 Euro hat der SV Waldhof an den Verein Deutsch-Türkisches Institut für Arbeit und Bildung (DTI) aus Mannheim gespendet. Das hat der Verein in einer Pressemittelung bekannt geben. Demnach setzt sich die Spende aus Einnahmen und Spenden zusammen, die beim Benefizspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Türkspor Mannheim gesammelt wurden. Das Benefizspiel stand unter dem Motto „Schieß Tore gegen Rassismus“. Diesen Namen trugen beide Teams auf ihren Trikots.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das soziale Engagement steht für uns als Verein an oberster Stelle. Sehr glücklich sind wir über den weiterhin sehr guten Austausch mit DTI-Vorstand“, so Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof. Und auch beim DTI freut man sich über die Spende: „Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung des SV Waldhof in Form der Spende. Damit können wir uns weiterhin für unsere Projekte in der Region starkmachen und dafür sorgen, die Begegnung und Verständigung zwischen Deutschen und in Deutschland lebenden Türken und Türkinnen zu fördern“, so Mustafa Baklan, DTI-Vorstandsvorsitzender. red