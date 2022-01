Störung legt VdK lahm

Bergstraße. Die Kreisgeschäftsstelle des VdK in der Heppenheimer Weiherhausstraße ist bereits seit Dienstag und noch bis voraussichtlich Sonntag, 30. Januar, nicht zu erreichen – weder per Telefon, noch per E-Mail. Das teilte der Bergsträßer Kreisverband dieser Zeitung mit. Grund sei eine technische Störung, die bisher noch nicht behoben ist. Betroffen sei obendrein auch die Türklingel an der Kreisgeschäftsstelle. In dringenden Fällen könnten sich Personen mit Anliegen an die Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt wenden, heißt es vom Kreisverband weiter. Die Kontaktdaten: 06151/359980 oder per E-Mail an: bgst.darmstadt@vdk.de. kbw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1