Startschuss für den Gründerwettbewerb

Bergstraße. Zwischen Corona und Ukraine-Krieg – die aktuelle Situation ist alles andere als einfach für Gründer an der Bergstraße und im Odenwald. „Und dennoch haben sie gerade in dieser Zeit mit ihren Ideen Lösungen für Probleme entwickelt.“ Mit diesen Worten gab Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße, den Startschuss für die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald, die in diesem Jahr in die 13. Runde geht.

„420 Teilnehmer haben in den Jahren zuvor teilgenommen“, meldet er. „Bei all den Beiträgen sei der Jury die Wahl nicht leicht gefallen. „Und auch in diesem Jahr ist es uns wichtig, die Gründer zu unterstützen.“

Weniger Neugründungen

Eine Hilfe, die gerade recht kommt. Denn in der Corona-Krise sei die Zahl der Neugründungen in der Region um 11 Prozent zurückgegangen, wie der Leiter der Gründerberatung bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße, Markus Lahm, berichtet. „Viele haben sich auch dafür entschieden, die Gründung zu verschieben.“ Notgründung – Selbstständigkeit aus einer Notlage heraus – habe es glücklicherweise kaum gegeben. „Im Wettbewerb ist für uns vor allem die Qualität der Gründung entscheidend“, sagt Lahm.

Und für genau diesen kann man sich ab sofort wieder bewerben, bis zum 15. September. Aber welche Voraussetzungen gibt es – und was gibt’s zu gewinnen?

Im Fokus stehe wie immer der Business-Plan, wie Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive und Gründerberater berichtet. Für den klassischen Gründungspreis, der mit 2000 Euro dotiert ist, sind alle Gründungsideen und Unternehmens-Nachfolgen zugelassen, die nach dem 1. Februar 2021 gegründet wurden.

„Wie in den vergangenen Jahren gibt es außerdem den Sonderpreis Gründung im Handwerk“, so Kreuzer. Er ist mit 350 Euro oder einem Weiterbildungsgutschein bei der HWK Frankfurt-Rhein-Main in Höhe von 1500 dotiert. In der dritten Kategorie – „Junge Unternehmen im Wachstum“ – wartet ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Bewerben können sich dafür alle Unternehmen, die nach dem 1. Februar 2017 gegründet wurden.

Das Sponsoring übernehme das Fürther Unternehmen microtech GmbH und stelle allen Teilnehmern ein Softwarepaket für zwölf Monate kostenlos zur Verfügung. Obendrauf bekommen alle teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, einen Beitrag in der Social-Media-Reihe „Gründungen der Bergstraße – Spot on“ der WFB unter anderem auf Facebook und Twitter zu platzieren.

Über 21 Plakatwände wurden in Bürstadt, an der Bergstraße und im Odenwald, aber auch an der Uni in Mannheim aufgestellt, um auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen. „Uns macht es großen Spaß, die Gründer bei ihren Plänen zu unterstützen, ihnen eine Plattform, ein Netzwerk zu bieten, ihnen aber natürlich auch bei der Finanzierung zur Seite zu stehen“, betonte Marian Schreier, Firmenkundenbetreuer der Sparkasse Starkenburg.

„Ich persönlich freue mich sehr auf die Gründer“, meldet sich Marius Schwabe zu Wort, Geschäftsführer der Odenwald-Regional-Gesellscaft mbH (OREG). „Sie sind oft nervös, aber es ist sehr schön, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Mir ist wichtig, dass sie sich ernst genommen und gewürdigt fühlen, das ist immer eine schöne Situation.“

Firmennachfolge großes Thema

Dass gerade die Unternehmensnachfolge ein großes Thema ist, weiß Olaf Kittel, Abteilungsleiter Betriebswirtschaftliche Beratung bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, nur zu gut. „Auf zehn Betriebe, die verkaufen wollen, kommen im Schnitt 1,5 Personen auf der Gegenseite“, berichtet er. „Allerdings passen die Wünsche und Vorstellungen auf beiden Seiten oft nicht zusammen.“

Umso schöner, dass unter den ersten Bewerben auch Gründer im Bereich Nachfolge sind: „In einem Fall geht es etwa um die Übernahme eines Elektrobetriebs und einmal um die eines Maler- und Lackiererbetriebs. „Auch im Handwerk kann man gutes Geld verdienen“, betont er, auch, wenn aktuell Druck auf Material und Preisseite bestehe.

Große Verleihung in Erbach

Unter allen Beiträgen entscheidet eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über die Preisträger. Bei der feierlichen Preisverleihung, so Zürker, sollen dann die Gründer im Mittelpunkt stehen. „Sie findet am 29. November als hybride Veranstaltung im Haus der Energie in Erbach im Odenwald statt“, sagt er. Hybrid in dem Sinne, dass man vor Ort dabei sein oder sich online zuschalten kann.