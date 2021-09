SPD und CDU betonen Chance zu regieren

Wiesbaden. Hoffen und Bangen in Hessen nach den ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl: Der hessische SPD-Spitzenkandidat Michael Roth sprach am Sonntagabend von einem „super Ergebnis“ für die Sozialdemokraten. Wenn sich dieser Trend im Laufe des Abends erhärte, gebe es Chancen für einen Regierungsauftrag für die SPD. „Vieles ist drin.“ CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier betonte ebenfalls den Willen seiner Partei, die Bundesregierung zu bilden. Nach dem voraussichtlich sehr knappen Wahlausgang werde es dann um die Frage gehen, wer eine stabile Mehrheit hinter sich bekomme, sagte der CDU-Bundesvize.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den ersten Hochrechnungen werde die künftige Bundesregierung wohl aus drei Partnern bestehen, sagte der Regierungschef. „Das wird anspruchsvoll. Aber ich glaube, dass das gelingen kann.“ Bouffier hatte bereits kurz vor der Wahl gesagt: „Selbstverständlich können auch zweitplatzierte Parteien versuchen, eine Regierung zu bilden. Ich finde es albern, dass nun darüber diskutiert wird, ob nur der Erstplatzierte die moralische Legitimation hat, den Kanzler zu stellen.“ Die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser betonte dagegen, das Ergebnis beweise, dass die Menschen in Deutschland eine SPD-geführte Bundesregierung mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz haben wollten. Faeser war am Samstagabend nach einem Wahlkampftermin kurz ohnmächtig geworden und daraufhin zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei den Grünen herrschten gemischte Gefühle. Die hessischen Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Philip Krämer sagten in einer ersten Reaktion: „Das Ergebnis ist ohne Zweifel nicht so gut, wie erhofft. Es ist allerdings das beste Ergebnis, dass wir jemals bei einer Bundestagswahl hatten.“ Das Ergebnis gebe den Grünen eine starke Ausgangssituation in den kommenden Koalitionsverhandlungen.

Der hessische FDP-Landtagsfraktionschef René Rock zeigte sich sehr erfreut über das Abschneiden der Liberalen. „Wir hatten ja schon letztes Mal ein hervorragendes Ergebnis. Das haben wir jetzt noch mal leicht getoppt. Das ist schön für uns.“ Es sei auch eine super Ausgangsposition. „Wir sind gut vorbereitet auf Koalitionsverhandlungen.“ lhe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2