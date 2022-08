Sommerpredigtreihe und Schlagergottesdienst

Mannheim. Mit den großen Ferien starten auch wieder die Sommerpredigtreihen. Inspiriert von dem Wir-Gefühl, das sich in so vielen Bereichen zeigt, lädt die Vogelstanggemeinde ab 7. August immer sonntags um 10 Uhr zu ihrer Sommerpredigtreihe „gemeinsam“ ein. Dabei geht es um Zusammenhalt, um Frieden, um Ökumene und um Überholspuren. Den Start macht die Landessynodenvorsitzende a.D. Margit Fleckenstein mit „… wenn ein Puzzleteil fehlt“. Eine Woche später startet in der Melanchthonkirche (Neckarstadt) um 10 Uhr die interkulturelle ökumenische Sommergottesdienstreihe zur Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK). Diese Reihe beginnt am 14. August. Um den ÖRK geht es auch in der Sommerpredigtreihe in der CityKirche Konkordien (Innenstadt). Noch bis 11. September heißt es dort sonntags immer um 11 Uhr „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Durch die ganzen Sommerferien und darüber hinaus trägt auch der diesjährige Schlagergottesdienst in der Johanniskirche (Lindenhof). Denn er ist der „Queen of Soul“ Aretha Franklin gewidmet. Am Sonntag, 7. August, um 11 Uhr predigt Pfarrerin Susanne Komorowski zu „Respect!“, und eine Stipendiatin der Mannheimer Popakademie singt ausgewählten Songs von Aretha Franklin. dv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1