Guido: Das kann ich voll unterschreiben.

Und seine menschliche Stärke?

Uwe: Vertrauen. Und er stärkt die Leute, stellt sich vor sie, wenn mal was nicht so gut läuft.

Michael: Ehrlichkeit. Er gibt auch Fehler zu, er geht offen mit den Themen um und versteckt sich nicht hinter seiner Rolle. Er ist halt . . . Er ist einfach Hermann.

Guido: Ich schätze seine ruhige Art und seine Besonnenheit. Und dieses Hinter-einem-Stehen.

Gibt es Erinnerungen, die Ihr feiert?

Guido: Ja, klar. Unsere Verbindung ist ja noch intensiver geworden, als ich den Hermann zur Jagd gebracht habe. Er hat den Jagdschein zwei Jahre nach mit gemacht.

Uwe: Nichts, was heraussticht. Es ist einfach das Gesamtpaket.

Michael: Ich habe ihn mal auf seinem Anwesen in Rieth besucht. Das ist tief im Osten, quasi am Arsch der Welt. Ich kenne Bilder von dem Zustand, als er sich das Ding angetan hat: eine verfallene Hütte mit Nebengebäuden. Aber, was er daraus gemacht hat, hat mich sehr beeindruckt. Dort wird er im Juni hinziehen.

Uwe: Ja, Bosseln und Bauen, das ist sein Ding.