Resignieren verboten

Irgendwann leuchtet der Morgen, als hätte die Nacht alles geklärt. Nach einer Zeit der Trauer ist das so. Nach einer Trennung. Einer Krankheit. Irgendwann leuchtet der Morgen. Manche Morgen in dieser Woche waren so. Klare Luft nach durchregneter Nacht, blauer Himmel, Lindenduft. Dann atme ich auf. Lausche auf die Geräusche, die von draußen kommen. Strecke mich in den Tag. Ich freue mich aufzustehen.

So wünsch ich mir das: Dass wir alle auf einmal aufstehen, und alles ist geklärt. Eine sagt: Jetzt. Jetzt ist es vorbei. Und das gilt! Aber irgendwie sind wir da noch nicht, und manche sagen, das wird nie. Da ist das Dilemma mit der Delta-Variante des Coronavirus, aber auch Verzagen, Ratlosigkeit und vielleicht auch ein Mangel an Fantasie und Willen, wie es normal weitergehen kann. Dennoch: Ich will jetzt nachdenken über das, was anders werden kann. Ich will jetzt den Sommer genießen und die Freiheit, die wir haben können, und die nächsten Wochen. Ich will jetzt anfangen, etwas zu tun, damit alle aufatmen und der Morgen leuchtet.

In den Kirchen konfirmieren wir in diesen Wochen Jugendliche. Endlich ein Fest für sie! Wir sprechen ihnen Gottes Segen zu. Es ist wichtig, dass sie das jetzt nicht nur hören, sondern spüren mit dem ganzen Körper. Deswegen legen Paten und Eltern den jungen Leuten die Hände auf. Das geht jetzt. Ein berührender Moment.

Jetzt gilt die Frage: Wie können die, die es am schwersten hatten, wieder etwas erleben? Kinder. Studierende. Familien. Besonders Alleinerziehende haben die Last getragen. Umso mehr die in schwierigen sozialen Situationen. Die mit den kleinen Wohnungen ohne Garten, ohne Balkon. Die, die wenig hatten, keine Rücklagen, von der Hand in den Mund leben: Reinigungskräfte, Pflegende – die haben jetzt noch weniger. Und ihre Kinder noch schlechtere Perspektiven.

Schwimmbäder umsonst!

Das will ich nicht hinnehmen. Ich will, dass es leuchtet! Ich meine, es reicht nicht, wenn jetzt wieder eine PISA-Studie erklärt, wer am schlechtesten Mathe, Lesen und Schreiben kann. Ich meine, wir sind zu reich, und wir haben zu viele Möglichkeiten, um das einfach so hinzunehmen. Resignieren ist verboten! Das lässt viel zu viele einfach zurück.

Wenn der Morgen leuchten soll für alle, dann ist jetzt der Moment für Ideen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn jetzt die Kinder, die so lange zuhause saßen, umsonst ins Kino und in die Schwimmbäder dürften, endlich gemeinsam mit den Freunden und Freundinnen. Wie, wenn jetzt überall wieder Angebote wären für Kinder, um Sport zu machen – umsonst. Parks auf, umsonst! Für alle, die wenig Geld haben. Was, wenn an Schulen in den Stadtteilen, wo weniger Geld wohnt, einfach nach den Ferien die doppelte Zahl Lehrer und Lehrerinnen da wäre und Extraräume zur Verfügung stünden, damit dann nicht wieder 32 Kinder in einer Klasse sitzen müssen? Wir hier zum Beispiel machen im August Konzerte im Kirchgarten – freier Eintritt für alle.

Ich weiß nicht, was Ihnen dazu einfällt. Aber ich bin mir sicher, es gibt genug großzügige Menschen in unserer Stadt, die da vieles möglich machen würden, und ebenso viele mit guten Ideen. Wir sollten einfach anfangen, Dinge möglich zu machen, wenn wir jetzt Ideen sammeln. Dann leuchtet der Morgen für alle, als hätte die Nacht alles geklärt.

Ilka Sobottke

Pfarrerin der City-Gemeinde

Hafen-Konkordien