Religion und Mathematik

Ach, Herr Pfarrer, ich würde ja gerne glauben. Ich finde es toll, wenn das jemand kann. Aber bei mir geht das nicht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, das mit den Wundern, und der Auferstehung von Jesus Christus, und was man in der Kirche halt sonst noch alles glauben soll.“ So oder so ähnlich wird mir das öfter gesagt, und ich bin jedes Mal dankbar für das Vertrauen und die Offenheit, die mir darin entgegengebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wunsch nach handfesten, greifbaren Beweisen für diesen Gott, der nicht nur diffuse kosmische Energie ist, sondern als Person jedem einzelnen seiner Geschöpfe in Liebe gegenübersteht, dieser Wunsch ist so alt wie unsere Religion selbst. Indes berichtet die Bibel in ihren Geschichten mit bemerkenswerter Offenheit: Auch direkt miterlebte Manifestationen von Gottes Wirklichkeit und Macht hätten nicht vermocht, bei allen Beteiligten ein dauerhaftes Vertrauen auf diesen Gott zu erzeugen. Kaum war das Volk Israel auf wundersame Weise am Schilfmeer gerettet und mit dem Wüstenmanna dem Verhungern entronnen, baute es sich lieber ein eigenes manifestes und goldenes Objekt der Verehrung.

Auch Jesus selbst ging es nicht besser. Sogar nach vielen Heilungs- und Naturwundern habe ein Großteil der Zeitgenossen sich nicht auf seine Botschaft eingelassen, oder aber bestenfalls ein weiteres Wunder gefordert, durchaus gerne mit persönlichem Bezug, wie zum Beispiel die Heilung eines Verwandten. Jesus soll daraufhin einmal ziemlich entnervt ausgerufen haben: „Was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her!“

Ist 1+1=2?

Mit solchen „Beweisen“ lässt sich Glaube offenbar nicht so leicht herstellen. Wie aber wäre es mit der Sprache der Natur und der Naturwissenschaften, wie man sie genannt hat, nämlich der Mathematik? Wenn man über Gott einen so unbezweifelbar wahren Satz sagen könnte wie „1+1=2“?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun ist es in der Mathematik so, dass sich „1+1=2“ nicht beweisen lässt. Der Satz gehört in dieser oder ähnlicher Form vielmehr zu denjenigen Voraussetzungen, die Menschen festgelegt haben, um überhaupt Mathematik treiben zu können, nämlich den Axiomen. Die Alltagserfahrung stützt dieses Axiom. Gerade lege ich zu dem Apfel vor mir auf dem Tisch einen weiteren, und nun liegen dort zwei Äpfel. Allerdings muss man auch da schon genau definieren, unter welchen Voraussetzungen, Beobachtungszeiträumen und anderem das gültig ist. Als ich gerade mit einem Becher Kaffee aus der Küche zurückkomme, liegt nur noch ein Apfel da. Der andere hat meiner Frau offensichtlich gut geschmeckt.

Das Setzen solcher Axiome und die Ableitung der Mathematik daraus haben sich als hochgradig nützlich und lebensfördernd erwiesen. Selbst komplexe, unsere eigene Wahrnehmungsfähigkeit übersteigende Berechnungen wie etwa die der Relativitätstheorie ermöglichen beispielsweise überhaupt erst den genauen Betrieb satellitengestützter Navigation.

Warum also nicht einmal das folgende Axiom ausprobieren: Gott hat mich geschaffen. Jesus Christus hat mich erlöst. In der Gemeinschaft der Glaubenden geben wir seine Liebe weiter, einander und in die Welt. Herzlich willkommen in Ihrer Kirchengemeinde!

Bernd Kreissig

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pfarrer der Evangelisches

Kirchengemeinde Edingen