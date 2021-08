Raum für Gebete an jedem Tag der Woche

„Vom ersten Mond und der zweiten Chance“ spricht Pfarrerin Maibritt Gustrau in ihrer Predigt am Sonntag, 29. August um 10 Uhr in der Christuskirche. Dieser imposante Jugendstilbau in der Oststadt, der 1911 eingeweiht wurde, hat den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet überstanden. Wer die beeindruckende Kirche betritt, ist von einem reich ausgestatteten Innenraum umgeben. Der sogenannte Evangelische Dom, dessen Laterne der Erzengel Michael ziert, ist die ganze Woche über geöffnet: Täglich von 9 bis 18 Uhr ist dort Raum für Gebet oder für Zwiesprache mit sich und mit Gott. red

