Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet. (Lk 11,9). Das sagt Jesus im Evangelium - der Frohen Botschaft – dieses Sonntags. Für mich ist dieser Ausspruch immer wieder ein Ansporn, Ängste oder Zweifel zu überwinden: Ich muss mich trauen, einen oder gar den ersten - Schritt zu gehen. Ich muss um etwas bitten, auch wenn mir das schwerfällt. Ich muss genauer hinschauen, um Antworten über mich und meine Umwelt zu finden. Ich muss einfach mal bei meinen Mitmenschen anklopfen, um zu wissen, wie es ihnen geht und um ihre Geschichte zu hören.

Zu all dem gehört viel Mut und den spricht uns Jesus mit diesen Zeilen zu – positiv denken ist hier das Gebot der Stunde! Positiv denken fällt nicht immer leicht, aber wir können es immer wieder versuchen – gerade beim Thema Corona, denn die Pandemie ist noch lange nicht vorbei und wir müssen weiter gut aufpassen und Rücksicht aufeinander nehmen. Trotz allem bin ich aber froh, dass wieder etwas Leben und „Normalität“ in unseren Alltag zurückgekehrt sind. Genießen wir es bei aller Vorsicht und egal bei welchem Wetter.

„Wenn der Sommer kommt“ – in der Bibel können wir einiges zum Thema Hitze nachlesen: „Niemals, so lange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören.“ (Gen 8,22) Schon zu Beginn unserer Zeit hat Gott angekündigt, dass es auf der Erde ständig den Wechsel von Frost und Hitze geben wird. Gott hat versprochen, dass er die Erde schonen wird. Dazu gehört auch, für gute Ernten zu sorgen. Und so wie Saat und Ernte aufeinander folgen, ist die Natur vom steten Wechsel geprägt.

Im Buch Jesus Sirach steht: „Wird nicht Tau die Hitze beenden? So ist ein Wort besser als eine Gabe.“ (Sir 18,16) und „Der Morgentau wird für frische Luft sorgen.“ (Sir 8,22) Die Natur ist - glücklicherweise - vom steten Wechsel geprägt. Auf den Tag folgt die Nacht - und da wird es ja meist doch kühler. Im Psalm 23 lesen wir: „Du stillst mein Verlangen.“ Was kommt Ihnen bei diesen hohen Temperaturen so alles in den Sinn, wonach verlangen Sie? Mir fiele da ein kühles Getränk, gemütliches Zusammensitzen mit Freunden und Abschalten vom Alltag ein. Oder mal wieder in eine Kirche gehen, wo es ja meist angenehm kühl ist - Zeit für ein persönliches Gebet oder das Mitfeiern eines Gottesdienstes.

„Sommerzeit, Sommerzeit - und auf einmal ist es soweit.“ So hat es Rolf Zuckowski einmal gesungen – und endlich ist sie da, die Sommerzeit! Ich schreibe diese Zeilen gerade bei 34 Grad und morgen soll es noch wärmer werden. Nun, auch das gehört zur Sommerzeit.

„Sommerzeit, Sommerzeit und wir träumen noch, wenn es wieder schneit!“ Das mit dem Schnee dauert hoffentlich noch etwas! Ich hoffe, Sie alle können die warmen Tage gut genießen und auch mal vom Alltag abschalten.

„Gut gelaunt in den Urlaub fahren, Picknick an der Autobahn, irgendwo findet jeder sein Stück Natur, wenn der Sommer kommt.“ Nächste Woche stehen wieder die Sommerferien an! Allen Urlaubern wünsche ich Gottes Segen auf ihrer Reise, viele gute Eindrücke und eine gesunde Heimkehr. Und wer daheim bleibt und arbeiten geht, dem wünsche ich gutes Durchhalten!

Diakon Jörg Riebold,

Mannheim