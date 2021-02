Gedichtbände sind noch immer schwer verkäuflich, insbesondere, wenn unbekannte Autoren sie verfasst haben. Allein schon das Konzept des Wunderhorn-Verlags in Heidelberg, in seiner inzwischen zehnjährigen Afrika-Reihe jährlich auch einen Lyrikband zu veröffentlichen, ist daher verdienstvoll, zumal es zum Poesie-Profil des Heidelberger Verlags passt.

AdUnit urban-intext1

Nun liegt mit dem Buch „Kollektive Amnesie“ der südafrikanischen Poetry Performerin Koleka Putuma noch dazu eine zweisprachige Gedichtsammlung vor, die über den geografischen Raum des südlichen Afrika hinaus die Leserschaft anspricht.

Scheinen die Gedichte Putumas zunächst ihre Biografie zu begleiten, von Jugend über Pubertät zu Konflikten mit den Eltern, so werden sie bald zu Würdigungen des weiblichen Körpers und zu Verteidigungen einer Weltsicht, die man feministisch nennen mag und die schlicht Gleichberechtigung verlangt. Und da Putuma schon dabei ist, Autoritäten und hierarchische Strukturen zu hinterfragen, überprüft sie in ihrer Lyrik auch den Regelkanon von Religion sowie gesellschaftlichen Konventionen und Rollenzuweisung.

Putumas Sprache ist zart, nicht pamphletisch, ist fordernd, aber nicht destruktiv, ist zweifelnd, aber nicht irritierend. Einzelne Gedichte haften sich fest, geben Denkanstöße, klären Sichtweisen und sind dabei nicht konfrontativ, eher appellativ.

Übersetzung durch einen Lyriker

AdUnit urban-intext2

So ist das mit Gedichten: Sie wirken so kurz und verlangen dabei mehr Lektürezeit als manche Prosaseiten, sie scheinen so schnell dahingeschrieben und haken sich als nachhaltige Leseerfahrungen fest.

Bei Putumas Gedichten funktioniert das auch deshalb, weil sie mit Paul-Henri Campbell von einem englischsprachigen Autor übersetzt wurden, der selbst auf Deutsch schreibt. Auch das ist das Konzept von Wunderhorn, Lyrik von Lyrikern übertragen zu lassen. Mit Putumas Band „Kollektive Amnesie“ geht dieses Konzept perfekt auf. loi