Perspektivwechsel zum zweiten Fastensonntag

Perspektivwechsel provoziert der großformatige Wander-Passionsaltar des Künstlers Bernhard Apfel, der aktuell in der katholischen Zwölf-Apostel-Kirche auf der Vogelstang im Gerarer Ring 7 zu sehen ist. Drehbare Flächen und eine komplexe Bildsprache eröffnen beim Betrachten beständig neue Deutungsmöglichkeiten. Die greift das Aktionsprogramm „Welt.Wunden.Wir“ über Musik und Film bis hin zum aktuellen Zeitgeschehen in Vorträgen, Gottesdiensten und Dialogformaten bis zum 15. April auf. Eine Einführung in das Thema des Altars „Schuld und Sühne“ und dessen Entstehung gibt der Gottesdienst an diesem Sonntag, 13. März, um 9.30 Uhr in Zwölf Apostel. Mitfeiern wird der Initiator des Kunstprojekts Hermann Bunse. Mit ihm wird Pfarrer Stephan Köppl ins Gespräch kommen. Der Altar entstand nämlich vor zehn Jahren durch ein Projekt der Cityseelsorge Heidelberg gemeinsam mit Strafgefangenen der Heidelberger Justizvollzugsanstalt. Weitere Informationen zum Programm des Aktionsprogramms gibt es im Internet. red

