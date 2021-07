Patrozinium, Wiedersehen, Abschlusskonzert

Die Jesuitenkirche (A 4, 3) feiert am Sonntag, 25. Juli, um 9.30 Uhr ihren Kirchenpatron Ignatius von Loyola mit einem Festgottesdienst. Der Gründer des Jesuitenordens ist im Hochaltar des Gotteshauses in Schlossnähe zusammen mit seinem Vertrauten Franz Xaver, der ebenfalls Patron der großen Mannheimer Barockkirche ist, zu sehen. Hauptzelebrant ist Dekan Karl Jung, die Festpredigt hält der in Mannheim bekannte Pfarrer im Ruhestand Klaus Zedtwitz. Umrahmt wird die Heilige Messe mit festlicher Musik für Trompete und Orgel. Es spielen Rüdiger Kurz und Organist Tobias Breitner. Für einen besonderen Ausklang des Festtags in der Jesuitenkirche sorgt um 16.30 Uhr das letzte 30-Minuten-Konzert der diesjährigen Orgelvesper-Reihe mit dem Komponisten Florian Wilkes aus Berlin. kathma.de

