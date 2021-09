Orgelmusik und Gottesdienst zum Patrozinium

Die Pfarrei St. Aegidius, in Seckenheim feiert am Sonntag, 12. September, ihr Patrozinium mit einem festlichen Gottesdienst um 10.30 Uhr und einem besonderen Glanzlicht: Elke Voelker, die über 16 Jahre Dommusikerin an der Speyerer Kaiser- und Marienkathedrale war, wird im Anschluss an die Messe das Patrozinium mit einer „Kleinen Orgelmusik“ gestalten. Voelker zählt aktuell zu den gefragtesten Kirchenmusikerinnen – ihre Wettbewerbserfolge, ihre weltweite Konzerttätigkeit, ihre unzähligen Vorträge und Meisterkurse, Lehrveranstaltungen an Hochschulen sowie die Autorentätigkeit bei zahlreichen musikwissenschaftlichen Publikationen sprechen für sich. Für die Teilnahme am Gottesdienst und am Konzert ist eine Anmeldung notwendig. Noch sind wenige Plätze für Kurzentschlossene frei. Das entsprechende Daten-Erfassungsformular gibt es im Internet unter st.martin-ma.de. red

