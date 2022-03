Die Gnadengemeinde in der Gartenstadt will es wissen: Wann und wie wünschen sich die Menschen einen Gottesdienst? Welche Themen, welche Musik, vormittags oder am Frühabend, mit Orgel oder Band? Was ist am wichtigsten – Leute treffen, mit Gott in Kontakt kommen, Musik, zur Ruhe kommen? Die Gemeinde freut sich über Rückmeldungen. Die Umfrage gibt es unter www.gnadengemeinde.ekma.de. Am Sonntag, 27. März heißt es dann von 14.30 bis 17.30 Uhr rund um die Gnadenkirche (Bild) „Love is in the air“. Dann findet zu diesem Thema die Familienkirche Kunterbunt statt – mit Stationen, an denen die Familien experimentieren, basteln und sich austoben können. „Ohne Liebe wär’ ich futsch!“, so hat es ein kleiner Junge mal ausgedrückt. Wir alle leben aus der Liebe, sie braucht Pflege. dv/Bild: Johannes Vogt

