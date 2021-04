Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Arbeit

„Solidarität ist Zukunft“ lautet das Thema des ökumenischen Gottesdienstes zum Tag der Arbeit am Samstag, 1. Mai, um 9 Uhr in der katholischen St. Sebastian-Kirche am Marktplatz (F 1, 7). Ein Thema über das Pfarrer Karl-Heinz Westermann, der auch Vorsitzender des katholischen Vereins „Arbeit für Alle“ (afa) ist, mit seinem evangelischen Kollegen Maximilian Heßlein, Wirtschaft- und Sozialpfarrer des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt (KDA) Mannheim, ins Gespräch kommen und die Mitfeiernden zum Mitdenken auffordern wird. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Duo Stefan & Daniel alias MAZ und Wolfgang Stay an der Orgel. Für den Gottesdienst gelten die bekannten Corona-Hygienevorschriften: Maskenpflicht sowie Erfassung der Kontaktdaten am Eingang. red

