Ökumenischer Gottesdienst: Ein Krankenhaus in Burkina Faso

Sie helfen seit 20 Jahren ehrenamtlich und ermöglichen Menschen in Burkina Faso die dringend benötigte medizinische Behandlung und Medikamente: Für den 2002 gegründeten Verein Operieren in Afrika setzen sich auch medizinische Fachleute aus Mannheim ein. Dr. Walter Homenu und Dr. Wolfgang Kurz, beide ehemalige Ärzte am Diakonissenkrankenhaus, waren oft in der Klinik in Leo, Burkina Faso, um dort aktiv mitzuarbeiten – und um die Partner vor Ort in deren Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu unterstützen. Nun berichten sie am Sonntag, 23 Januar, um 10 Uhr in einem ökumenischen Gottesdienst über die aktuelle Situation des Krankenhauses und die Arbeit des Vereins. Der Gottesdienst in der evangelischen Markuskirche auf dem Almenhof wird mitgestaltet von Pfarrerin Karin Lackus und der katholischen Klinikseelsorgerin Irene Wimmi sowie dem DreiKlang-Chor in kleiner Besetzung unter Leitung von Petra Kohler. Für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in der weitläufigen Markuskirche gilt es, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen. red/lok

