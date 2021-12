Nun fallen Bäume für den Radweg

Viernheim/Lampertheim. Die am 22. November begonnenen Vorabmaßnahmen zum Neubau eines straßenbegleitenden Radweges im Zuge der Landesstraße L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld verlaufen wie geplant. Am Freitag, 3. Dezember beginnen nun auch die bereits angekündigten Baumfällarbeiten im Bereich der neuen Trasse, die sich auf der westlichen Seite der L 3111 zwischen Viernheim und der Einmündung zur Viernheimer Straße befindet. Die Baumfällarbeiten finden täglich zwischen 9 und 15 Uhr bei halbseitiger Sperrung statt. Der Verkehr wird mittels einer Baustellenampel geregelt. Beim Fällen einzelner Bäume kann darüber hinaus ein kurzzeitiges Anhalten des Verkehrs notwendig werden.

Der Umbau und die Versetzung einer bestehenden Amphibien-Leiteinrichtung wurden im Zuge dieser Vorabmaßnahmen bereits größtenteils abgeschlossen. Die bestehende Leiteinrichtung dient als bauzeitliches Provisorium. Die Kosten der gesamten Vorabmaßnahmen belaufen sich auf rund 62.000 Euro und werden vom Land Hessen getragen.

Fertigstellung bis Ende 2023

Die Vorabmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme zum Neubau eines straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld. Die Bauarbeiten sollen nach derzeitiger Planung im April 2022 mit Kampfmittelsondierungen beginnen und voraussichtlich bis Ende 2023 andauern.

Zwischen Viernheim und dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld besteht derzeit keine direkte Radwegeverbindung. Radfahrer müssen sich daher im fließenden Verkehr der L 3111 zurechtfinden oder alternativ mehrere Kilometer Umweg über das umliegende Wald- und Wirtschaftswegenetz nehmen.

Der neu herzustellende Radweg beginnt am Anschluss des Kreisverkehrsplatzes am Ortseingang Viernheim und erstreckt sich auf einer Länge von rund 4,2 Kilometern bis zur Einmündung der Viernheimer Straße in Hüttenfeld. Er verläuft in einer Breite von etwa 2,50 Metern und in einem Abstand von rund 1,75 Metern zur Fahrbahn westlich der Landesstraße und orientiert sich in seinem Verlauf an der L 3111. Nach rund 550 Metern quert der Radweg die Lorscher Straße über die bestehenden Fahrbahnteiler und verläuft bis zur Einmündung der Viernheimer Straße weiter auf der Westseite der L 3111. Im Bereich der Viernheimer Straße quert der Radweg die Landesstraße und endet in der Viernheimer Straße.

Im Rahmen der Maßnahmen wird die Fahrbahn der Landesstraße in diesem Bereich saniert. Zudem gehört der Bau einer neuen Amphibienschutzanlage mit insgesamt zehn Amphibiendurchlässen, Amphibienleiteinrichtungen und Stopprinnen dazu. red