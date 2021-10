NeXt!-Gottesdienst zu „Zukunftsvisionen“

NeXt! steht für ein Gottesdienst-Format der Katholischen Kirche in Mannheim für junge Erwachsene und Junggebliebene. Die Mischung aus Tiefgang und Freiraum, aktuellen Themen und Begegnung zeichnen es aus und können am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, in der Jugendkirche SAMUEL (Luisenring 33) erlebt werden. Der alternative Gottesdienst steht unter dem Motto „Zukunftsvisionen“ und stellt Fragen: Was sind meine Pläne, Perspektiven, Visionen für die Zukunft im privaten, gesellschaftlichen,beruflichen, Familiären und kirchlichen Kontext? Was hält Gott für uns bereit? Mehr Infos: next.kathma.de. schu

