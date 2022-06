Neues Zentrum für Dialyse

Bergstraße. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße erhält ein zertifiziertes regionales Dialyse-Shunt-Zentrum. Wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten oder ihre Funktion komplett einstellen, kann der Körper Giftstoffe nicht mehr über den Urin ausscheiden.

Um die gesundheitlich oft schwerwiegenden Folgen bis hin zum Tod im Rahmen eines Nierenversagens abzuwenden, müssen regelmäßige Blutwäschen – sogenannte Dialysen – den Körper von diesen Giftstoffen befreien. Etwa 95 000 Menschen sind laut der internationalen Nierengesellschaft in Deutschland auf eine solche Behandlung angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreiskrankenhauses.

Im Heppenheimer Kreiskrankenhaus eröffnet ein Nierenzentrum. © Thomas Neu

Patienten, die eine Dialyse benötigen, können sich ab sofort an das Shunt-Zentrum Bergstraße am Kreiskrankenhaus wenden, das vor kurzem von den Deutschen Gesellschaften für Nephrologie-, Angiologie-, Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin sowie der Gesellschaft für interventionelle Radiologie und minimal-invasiven Therapie zertifiziert wurde.

Wichtige Vor- und Nachsorge

„Um einen dauerhaften gut funktionierenden Dialysezugang zu legen, ist eine langfristige Vor- und Nachsorge des Patienten essenziell“ erklärt der Leitende Oberarzt und Leiter des Shunt-Zentrums, Dr. Dmitriy Dovzhanskiy. Eine Dialyse lasse sich nicht an jeder beliebigen Vene durchführen. Es brauche ein vorbereitetes Blutgefäß, damit die Ärzte eine oberflächliche Hautvene mit einer Arterie verbinden und einen Shunt, englisch für Kurzschluss, setzen könnten, so der Facharzt für Gefäßchirurgie.

Im Zentrum am Heppenheimer Krankenhaus werden laut Pressemitteilung alle gängigen modernen Methoden für Dialysen angeboten. Neben einer regulären Shunt-OP wird auch interventionelle Therapie angeboten, die röntgen- und kontrastmittelgesteuerte minimal-invasive Eingriffe am Gefäßsystem möglich macht.

„Optimales Behandlungsangebot“

„Mit unserem zertifizierten Shuntzentrum bauen wir die Abteilung der Gefäßchirurgie am Kreiskrankenhaus weiter aus und schaffen eine optimales Behandlungsangebot für Nieren-Patienten in der Region, das es bisher in diesem Umfang nicht gibt“, sagt der Leitende Ärztliche Direktor des Kreiskrankenhauses, Dr. Andreas Ofenloch. Die Behandlung geschehe stets im Austausch mit den niedergelassenen Ärzten und im Verbund nephrologisch-internistischer Zentren.

Das Shunt-Zentrum gehört zur Abteilung Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie des Kreiskrankenhauses und ist Partner der Nierenzentren in Heppenheim, Bensheim, Viernheim, Worms, Lindenfels und Weinheim. Auch Patienten aus der Region Heidelberg und Rhein-Neckar können dort behandelt werden, da das Shuntzentrum Bergstraße in der Struktur des Universitätsklinikums Heidelberg eingebunden sei. red

