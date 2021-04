Neues Leben schon jetzt

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf Ostern zu. Und wie schon letztes Jahr, feiern wir auch dieses Jahr dieses wichtige Fest im Zeichen von Corona. In den zurückliegenden Tagen wurde unser Alltag in vielerlei Hinsicht durchgerüttelt: Die sich ständig verändernden Corona-Regeln, die Schwierigkeit einen Impftermin zu bekommen und schließlich die wieder ansteigenden Infektionszahlen. Beim Hören all dieser Nachrichten ist es nicht verwunderlich, wenn manchen von uns alles zu viel wird und über den Kopf wächst. Da prallen unterschiedliche Sichtweisen und Erwartungen aufeinander und eine Lösung zu finden, rückt in unerreichbare Ferne. Menschen fühlen sich dadurch nicht gesehen oder überfordert und Anfeindungen nehmen zu.

Die Vorstellung in diesem Kontext Ostern zu feiern kann da schnell als eine Zumutung oder Unstimmigkeit erscheinen. Wie sollen da Hoffnung und Freude, was die Osterbotschaft vermitteln möchte, in unseren Herzen ankommen, wenn äußerlich so viel durcheinandergerät und düster aussieht? Das scheint nicht zusammenzupassen.

Aber vielleicht jetzt gerade erst recht! Vielleicht brauchen wir gerade jetzt diese Osterbotschaft mehr denn je. Denn wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass wir mit all den Zumutungen, die das Leben uns derzeit bietet, nicht alleine sind. Wenn es jemanden gibt, der etwas von Zumutungen im Leben versteht, dann Jesus. An Karfreitag erinnern wir uns daran, was er selbst alles durchmachen musste, woran und wie er gelitten hat. Die unterschiedlichen Geschehnisse, an die wir uns in der Karwoche erinnern, führen uns nicht nur vor Augen, was Jesus durchleiden musste, sondern zeichnen ein Bild von einem Mann, der uns in seinen Gefühlen ganz nahe kommt – denn dort sind Angst, Trauer, Kraftlosigkeit, Enttäuschung und anderes zu finden. In vielen dieser Gefühle dürften wir uns wieder finden.

Zusage auf Auferstehung

Das Schöne aber ist, dass wir als Christen nicht bei diesen negativen Lebenserfahrungen von Jesus und uns selbst stehenbleiben müssen. Stattdessen haben wir mit dem Osterfest die Zusage, dass es eine Auferstehung zu neuem Leben gibt – nicht nur in unserem Glauben an Christus, sondern auch direkt in unserem persönlichen Leben.

Für manche von uns mag das wie eine Vertröstung auf das Jenseits klingen – weit weg, in großer Ferne. Jedoch geschieht die Auferstehung nicht erst nach dem Tod, sondern jeden Tag, überall auf der Welt, immer und immer wieder. Gemeint ist nicht eine Auferstehung nach dem Tod, sondern eine Auferstehung im Leben zu neuem Leben. Schon jetzt können wir diese Erfahrung machen, wenn wir nach einem erholsamen Schlaf mit neuer Energie in den Tag starten, oder wenn wir aus einer Lebenskrise gestärkt in Glauben und Persönlichkeit hervorgehen. Wo erleben Sie Auferstehung in Ihrem Alltag und Ihrer Umwelt? Wie fühlt sich das an, zu etwas neu aufzuerstehen? Wem würden Sie eine solche Auferstehung wünschen?

Vielleicht kann es an diesem Osterfest Anregung sein, nicht auf eine Auferstehung irgendwann in der Zukunft zu schauen, sondern, wo schon jetzt die Möglichkeit besteht zu neuem Leben aufzuerstehen. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes Osterfest!

Monika Boschert

Pastoralassistentin der

Seelsorgeeinheit

Walldorf-St. Leon-Rot