Neue Verbindungen und bessere Haltestellen

Bergstraße. Auf dem letzten Treffen des Netzwerk bergstraße.mobil referierte Verkehrsplaner Dennis Ulas vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) über aktuelle Entwicklungen und Planungen zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Bergstraße.

In einem Überblick zum Kreisgebiet wurden in der von Peter Castellanos (bergstraße.mobil) moderierten Sitzung viele planerische Maßnahmen erörtert, mit denen der ÖPNV im Kreis Bergstraße weiterentwickelt werden soll. Grundlage hierfür bildet überwiegend der im November 2020 durch den Kreistag beschlossene Nahverkehrsplan, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vorab Finanzierung klären

Bevor das Maßnahmenpaket präsentiert wurde, stellte Ulas klar: „Alle Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt.“ Ob also eine Buslinie häufiger fährt, hänge immer davon ab, ob die Finanzierung durch den oder die jeweils betroffenen Kostenträger gesichert wird.

Je nach Verbindung ist entweder allein der Kreis, eine Kommune, Kreis und Kommune zusammen oder der Kreis Bergstraße und ein Nachbar-Aufgabenträger beteiligt. Mit Blick auf die Zukunft hänge die Umsetzung vieler Maßnahmen außerdem am Umfang der ÖPNV-Fördermittel des Landes Hessen ab, über die der Kreis einen Großteil seines laufenden Bus-Betriebs finanziert.

Die geplanten Angebotsausweitungen kosten einiges. Allein die kurzfristig geplanten Maßnahmen schlagen laut Pressemitteilung mit rund 350 000 Euro pro Jahr zusätzlich zu den heutigen Kosten zu buche. Fünf dieser Maßnahmen wurden schon umgesetzt. Dazu gehören etwa die Erweiterung der Buslinie 675 Bensheim – Gronau, dem sogenannten „Michelbus“, in die Abendstunden. Ab September sol die ÖPNV-Lücke zwischen Lorsch und Hüttenfeld mittels einer Rufbus-Verbindung geschlossen werden. Diese soll in Hüttenfeld einen Anschluss an die Buslinie 644 nach Viernheim herstellen.

Die Umsetzung der im südlichen Ried langersehnten Direktverbindung von Lampertheim über Hüttenfeld nach Heppenheim sei erneut verschoben worden. Hier habe sich der VRN zusammen mit dem Kreis bis leider erfolglos um eine Umsetzung bemüht. Als neuer Termin ist nun der Dezember 2025 avisiert.

Von den mittel- bis langfristig priorisierten Maßnahmen könne eventuell schon ab kommendem Dezember die Verlängerung der Linie 667 zum Kreiskrankenhaus in Heppenheim umgesetzt werden, wurde berichtet. Derzeit endet die aus Grasellenbach und Fürth kommende Buslinie am Heppenheimer Bahnhof, wo es gelegentlich zu Verspätungen und Anschlussverlusten zwischen Bus und Bahn komme.

Ruftaxi über App bestellen

Laut Pressemitteilung arbeiten Kreis und VRN derzeit gemeinsam daran, Ruftaxi-Dienste etwas nutzerfreundlicher anzubieten. Bestellungen sollen demnach auch über App möglich sein und es soll einheitliche Rufnummer in allen Kommunen geben. Auch die Ausstattung von Haltestellen solle verbessert werden – etwa mit Echtzeit-Informationen über Monitore.

Dabei und beim barrierefreien Haltestellenausbau seien die Kommunen die maßgeblichen Akteure, die das Umsetzungstempo bestimmen. red