Neue Konzepte für alte Jugendherberge

Zwingenberg. Die im vergangenen Jahr geschlossene Jugendherberge Zwingenberg wird zurzeit von ihrem Eigentümer – dem Landesverband Hessen im Deutschen Jugendherbergswerk – auf dem Immobilienmarkt zum Kauf angeboten. Die Stadt Zwingenberg wiederum möchte bei der künftigen Nutzung der denkmalgeschützten Immobilie in bester Lage ein maßgebliches Wort mitreden und sucht seit geraumer Zeit auch auf eigene Faust nach Möglichkeiten einer ebenso attraktiven wie allgemeinverträglichen Nachnutzung für das Areal an der Langen Schneise.

Durch die Vermittlung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) haben die Kommune und die SRH Hochschule Heidelberg nun ein interdisziplinäres Projekt aufgelegt, in dessen Rahmen an Ideen für eine Nachnutzung gearbeitet wird. In einer entsprechenden Pressemitteilung von Wirtschaftsförderung, Hochschule und Kommune heißt es:

„An der SRH Hochschule Heidelberg wird zurzeit ein interdisziplinäres Praxisprojekt durchgeführt, bei dem sich Studentinnen und Studenten über mehrere Wochen mit einem realen Immobilienprojekt beschäftigen, für das eine Folgenutzung gesucht wird“, erklärt Kathrin Fausel, Leiterin Standortmarketing und Investorenservice bei der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Bei diesem Projekt entwerfen die Studenten Nutzungskonzepte und entwickeln darauf basierend Projektskizzen und Entwurfsplanungen.

Ortsbesichtigung in Kleingruppen

Kürzlich fand der Auftakt des Projekts im Rahmen eines Vor-Ort-Besichtigungstermins mit den beteiligten Studenten in Zwingenberg auf dem Jugendherbergsgelände statt. So konnten sie sich in Kleingruppen ein Bild von der ehemaligen Jugendherberge machen – ein Objekt, das teilweise unter Denkmalschutz steht und sich am östlichen Stadtrand in direkter Nachbarschaft zu den oberhalb der Stadt beginnenden Weinbergen befindet. Auch die WFB nahm an diesem Termin teil.

Nun arbeiten die jungen Leute in Gruppen von drei bis fünf Beteiligten Entwürfe aus, mit denen die Projektgruppen in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Insgesamt nehmen 26 Studenten in sechs Gruppen an dem Praxisseminar teil. Das Vorhaben läuft mehrere Wochen und schließt im Juli mit einer Abschlussveranstaltung samt Präsentation der Gruppenarbeiten und einem Preisgericht. Diesem gehören die Lehrverantwortlichen der SRH Hochschule Heidelberg Professor Dr.-Ing. Christian Meysenburg, Prof. Dipl.-Ing. Bernhard Hort und Dipl.-Ing Stephan Neher sowie Bürgermeister Holger Habich, und Kathrin Fausel an. red