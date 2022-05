Musikalische Grenzgängerin beim Bensheimer Maiway

Bergstraße. Ob routinierter Konzertgänger, Gelegenheitshörer oder Zufallsgast: Wer beim Maiway-Festival am 25. Mai um 21 Uhr in der Bensheimer Kirche St. Georg ist, darf sich schon heute auf Caroline Adomeit freuen. Ganz gleich, ob Fachpresse oder Lokalzeitung, die Besprechungen von Adomeits Konzerten sind überwältigend. Wer Adomeit mit ihrer Violine schon einmal gehört hat, kann den Kritikern recht geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fachblatt Klassik Heute schreibt über Adomeit, dass sie „eine um mutige Violinistin ist, die um Grenzgänge und -erfahrungen nicht verlegene ist“. Töne blühen bei ihr auf, wachsen, mutieren, strahlen. Adomeit lasse sich dabei gleichzeitig in die Atmosphäre der Kompositionen fallen. Behutsam habe sie Sonaten, Charakterstücke, Etüden, Präludien aus verschiedenen Epochen seziert und der Violine zu eigen gemacht.

Bei Maiway erwartet die Zuhörer dieses Jahr ein „buntes, abwechslungsreiches Programm mit keltischen irischen Songs, Jigs (lebhafter Volkstanz von den britischen Inseln), etwas vergeigter Jazz und Samba sowie Überraschungen“, wie Adomeit gegenüber dem BA ankündigte. Der Titel ihres Konzerts lautet „Tanz mit der Geige – von Jig bis Jazz“. Unter dem Motto „gute Musik kennt keine Grenzen“ hat sie schon ihr Album „Bach to Jazz“ gestellt. „Ich meine, dass verschiedene Stile, wie Barock, Klassik, Pop, Jazz, Salsa und andere nicht mit Grenzen voneinander getrennt leben und gehört werden müssen“, so Adomeit.

Die Tatsache, dass sie klassische Konzertgeigerin ist, bedeute nicht, dass sie nicht auch gerne etwas aus Jazz und Latin spiele, im Gegenteil. „Es bereichert mich und lässt mich als Musikerin wachsen.“ So vielfältig wie ihre Musik ist, sind auch ihre Auftrittsorte. Sie spielt in Sälen, Kirchen, Open Air, wo auch immer. So ist nicht nur musikalisch kein Konzert wiederholbar und immer einzigartig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwei Alben veröffentlicht

Die Corona-Zeit hat Adomeit genutzt, um zwei Alben aufzunehmen (Beethoven und Aria), ihr eigenes Label zu gründen und digital zu veröffentlichen. Seit Februar hat sie auch wieder öffentliche Auftritte. Darunter einige Konzerte mit ihrem Ensemble „Adomeits Appassionati“. Im Sommer wird sie in ihrer zweiten Heimat in Großbritannien Konzerte und Festivals mit verschiedenen Programmen spielen. Doch davor steht der Auftritt bei Maiway in Bensheim, in St. Georg, am 25. Mai um 21 Uhr.