Mit Palmsonntag beginnt die Karwoche

Der Palmsonntag, 28. März, markiert den Beginn der sogenannten Karwoche, in der Christen des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz gedenken. Dieser letzte Sonntag vor Ostern erinnert Christen an den Einzug Jesu in Jerusalem, mit dem sein Leidensweg begann. Jesus ritt, so ist es in der Bibel beschrieben, auf einem Esel in die Stadt und wurde vom Volk als Friedenskönig jubelnd empfangen. Die Menschen streuten dabei grüne Zweige auf den Weg – das Evangelium nach Johannes spricht von Palmzweigen –, die diesem Sonntag vor dem ältesten und höchsten Fest des Christentums seinen Namen geben. Normalerweise finden in der Katholischen Kirche am Palmsonntag Prozessionen statt, die Pandemie-bedingt dieses Jahr ausfallen. Unverändert bleibt, dass in den katholischen Feiern immergrüne Zweige geweiht werden, die die Gläubigen auch mit nach Hause nehmen können. red