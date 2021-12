Menschlichkeit zählt – miteinander leben, nicht gegeneinander

„Mach es wie Gott – werde Mensch.“ So könnte man die christliche Weihnachtsbotschaft auch umschreiben. Sie ist in diesen Tagen in den Gottesdiensten – digital wie analog, in der Kirche, draußen oder daheim – zu hören, zu lesen und zu erleben. Mitten im Trubel des Alltags tut es gut, auf das Kind in der Krippe zu schauen, von dem das Evangelium erzählt. Die Weihnachtsgeschichte beschreibt, dass Gott, so der Glaube, in Jesus selbst Mensch wird. Er weist damit hin auf Zusammenhalt, Großzügigkeit und Liebe. Menschlichkeit eben. Gleichzeitig ist es ein Aufruf, miteinander zu leben und nicht gegeneinander. Die Botschaft hat an Aktualität nichts verloren. red

