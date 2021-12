Mehrere Verletzte bei Unfall

Bergstraße. Mehrere Menschen wurden an Heiligabend bei einem Unfall auf der A 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer aus dem Raum Stuttgart mit seinem Mercedes aus ungeklärter Ursache auf einen VW Touran aus dem Raum Balingen aufgefahren. Die 56-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde an der Hand verletzt. In dem VW Touran saß eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. Die Mutter und ein sechsjähriges Kind wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Für die Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Darmstadt eine Stunde voll gesperrt werden. pol (BILD: Jürgen Strieder)

