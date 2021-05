Marienmonat Mai

Darstellungen, Gedichte und Musikstücke sind Maria gewidmet. Sie alle zeigen unterschiedlichste Facetten der Mutter Jesu, die Identifikationsfigur und Hoffnungsträgerin für Gläubige ist. Insbesondere der Mai gilt neben dem Oktober als Marienmonat. Warum der Mai? Maria gilt als Inbegriff des neuen Lebens. Daher wird Maria als erste und „schönste Blüte der Erlösung“ verehrt und steht damit symbolisch für den „Frühling des Heils“. Ihr zu Ehren feiern katholische Gemeinden Maiandachten: am Sonntag, 16. Mai, 17.30 Uhr, in St. Lioba (Gartenstadt) und um 18 Uhr in St. Michael (Blumenau). kathma.de (Bild: kathma.de)

AdUnit urban-intext1