Marienandachten im Monat Mai

Mannheim. In der katholischen Spiritualität ist der Monat Mai Maria, der Mutter Jesu gewidmet. Diese Tradition entwickelte sich zur Zeit des Barocks. Marien-Bilder und Statuen werden besonders üppig geschmückt. Auch eher kirchenferne Menschen finden dann den Weg in die Gotteshäuser. Maiandachten rücken das Wirken Gottes im Leben Marias in den Mittelpunkt. Am 29. Mai finden Andachten um 17.30 Uhr in St. Lioba (Waldhof), jeweils um 18 Uhr in den Pfarreien St. Antonius (Rheinau) sowie in St. Peter (Ilvesheim) und um 19 Uhr im Marienheiligtum Schönstattkapelle (Gartenstadt) statt. schu (Bild: kathma.de))

