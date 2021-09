Marien-Heiligtum in der Gartenstadt

Mitten im Wohngebiet – im Rottannenweg der Gartenstadt – steht ein schmuckes Kapellchen. Es ist eines von zahlreichen Heiligtümern der internationalen katholischen Schönstattbewegung. Das kleine Maria geweihte Gotteshaus ist damit Teil eines Netzwerks von Marienheiligtümern auf der ganzen Welt. Gegründet wurde die Schönstattbewegung am 18. Oktober 1914 von Pater Josef Kentenich im Ort Schönstatt bei Vallendar am Rhein. Daher wird auch in Mannheim an jedem 18. des Monats um 18 Uhr in Erinnerung an den Gründungstag eine sogenannte Bündnisandacht oder Bündnismesse gefeiert. Außerdem kommen im Rottannenweg jeden Sonntag um 15 Uhr Gläubige zum Rosenkranzgebet zusammen. Damit verehren Katholiken Maria, die Mutter Jesu. Die auch als Perlengebet bezeichnete Andachtsform ist uralt: Sie soll in den Anfängen des Christentums ihren Ursprung haben. red

