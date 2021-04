Mannheimer TV-Gottesdienst am Ostersonntag

Bunte Ostereier sind ein Symbol für das Leben und für die Unendlichkeit. Genau darum geht es an Ostern, wenn die Auferstehung Jesu und damit der Sieg des Lebens über den Tod gefeiert wird. „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ – diesen Ostergruß rufen sich daher Christen durch die Jahrhunderte an allen Orten der Welt zu. So auch am Sonntag, 4. April, beim ökumenischen Fernsehgottesdienst aus der evangelischen Diakoniekirche Luther mit Diakonin Andrea Weiß, dem evangelischen Pfarrer Helmut Becker und der katholischen Gemeindereferentin Gundula Müller. Musikalisch begleitet wird die Feier von Beate Rux-Voss und Mitgliedern des Popchores der Neckarstadtgemeinde. Gesendet wird der TV-Gottesdienst um 10, 14 und 18 Uhr vom Rhein-Neckar-Fernsehen. Nach der Ausstrahlung gibt es den Gottesdienst in der Mediathek unter www.rnf.de/kirche. red (Bild: pixabay.de/ Hans Braxmeier)

