„Mal hier ein Scheck, mal da ein Scheck – das reicht nicht mehr“

Walldorf. In der 50-jährigen Geschichte von SAP hat auch soziales Engagement eine lange Tradition: Schon seit Jahren unterstützt das Unternehmen Projekte in und außerhalb der Region. Die Art des Engagements hat sich mit der Zeit allerdings deutlich verändert. „Von dem früheren Modell nach dem Motto ’Mal hier ein Scheck, mal da ein Scheck’ haben wir uns weit entfernt, das reicht heute nicht mehr“, sagt Gabriele Hartmann. Sie leitet bei SAP den Bereich Corporate Social Responsibility in Mittel- und Osteuropa.

Auch der Fokus auf die Nachhaltigkeit der Produkte reiche nicht. „Es geht vielmehr auch um den gesamten sozialen Fußabdruck des Unternehmens.“ Darauf würden inzwischen auch immer mehr Beschäftigte achten. „Die Kolleginnen und Kollegen schauen sehr genau, für wen sie arbeiten. Auch für die Gesellschaft insgesamt und die Finanzmärkte wird der Faktor bei der Bewertung eines Unternehmens immer wichtiger“, sagt Hartmann. Damit habe sich auch die Rolle von CSR-Aktivitäten verwandelt: „Das ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Must-have.“

einer der Schwerpunkte: soziales Unternehmertum, dem sind wir seit 2011 verbunden; was da immer wichtiger wird: Social Start-ups zusammenbringen mit Mittelständlern und großen Unternehmen, um die als Kunden zu gewinnen. „Kleine wissen oft gar nicht, wie kann ich meine Ware an ein Unternehmen wie SAP verkaufen? Sprechen unterschiedliche Sprache. Initiative five by five, „da sind wir im Millionenbereich. schauen, wie kann man ein Start-up befähigen, solche Tanker zu beliefern „Wir beschäftigen uns seit 2011 damit. Das Thema Social Entrepreneurship kam damals gerade auf, es gab für diese Gründerinnen und Gründer aber noch keinerlei Infrastruktur“, sagt Gabriele Hartmann (Bild unten), die bei dem Konzern den CSR-Bereich für Mittel- und Osteuropa leitet.

Hinter den Start-ups hätten in der Regel junge Menschen gestanden, die zwar eine „tolle, wilde Idee“ hatten, aber kaum unternehmerisches Wissen. SAP habe deshalb mit Beratung durch Volunteers unterstützt – z. B. durch mehrmonatige Stipendien, zu denen ein Co-Working-Platz und Mentoring durch SAP-Beschäftigte gehörte. „Ziel war es, die Start-ups investment ready zu machen“ – sie also so aufzustellen, dass sie sich zum Beispiel bei einer Bank um einen Kredit bemühen konnten. Begleitet hat der Konzern damit Gründungen wie Kuchentratsch: Eine Münchner Bäckerei, in der Seniorinnen und Senioren in der Backstube stehen. Sie schaffte es später sogar in die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.

Im letzten Jahr habe SAP begonnen, die Unterstützung auf eine neue Stufe zu heben, in der nach Hartmanns Ansicht die Zukunft liegt. Mit der Initiative 5 & 5 by ‘25 hat sich der Konzern verpflichtet, bis 2025 fünf Prozent seiner steuerbaren Ausgaben im Einkauf mit Sozialunternehmen oder Firmen zu tätigen, die Diversität fördern. „Das sind bei SAP im Jahr bis zu 60 Millionen Dollar der weltweiten Ausgaben.“ Der Gedanke hinter dem Ansatz: „Beratung ist gut, aber wenn wir diesen Sektor wirklich nach vorne bringen wollen, müssen wir die Unternehmen als echte Akteure im Wirtschaftskreislauf etablieren, indem wir Produkte und Dienstleistungen bei ihnen kaufen.“ Unterstützung also, die am Ende auch authentischer ist, als Social Start-ups zwar zu beraten, sie im eigenen Einkauf aber zu übergehen.

Zweiter Schwerpunkt: Bildung

„wir und unser ganzes Ökosystem brauchen gut ausgebildete Leute,; bisher ausgerichtet auf digitale Bildung im Bereich Programmierung; jetzt adressiert: junge Menschen zwischen 14 und 30, die nicht so tolle Startbedingungen hatten; zusammenarbeit mit der Bildungsinitiative Teach First: Berufseinsteiger gehen für zwei Jahre an Brennpunktschulen, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen – so ist an der Mannheimer Humboldt-Werkrealschule immer ein Fellow im Einsatz. „Erst war die Idee, wir bieten da Programmier-Workshops an, aber dann haben wir gesehen: Die brauchen was ganz anderes. Schülerinnen und Schüler würden noch lernen, wie man eine Bewerbungsmappe zusammenstellt – aber wissen teilweise nicht, wie man eine Email schreibt.

Ein weiteres etabliertes Projekt in der Region sind die SAP-Cleverlinge, in Zusammenarbeit mit der Initiative Kinderhelden. Dabei kümmern sich SAP-Beschäftigte Mentoren für Kinder der Heidelberger Emmertsgrundschule.

Darüber hinaus ist SAP an dem Projekt „Junge Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar“ bbeteiligtund vergibt Stipendien an Jugendliche, um ein Jahr im Ausland zu verbringen. 131 Schülerinnen und Schüler habe man so schon um die Welt geschickt. „Wenn die zurückkommen und von ihren Reisen erzählen wissen wir, das war jeden Cent wert – das sind genau die weltoffenen Menschen, die wir wollen.“