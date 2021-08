Luftfilter für zwei Millionen Euro

Kreis Bergstraße. Die Schulen in Hessen und somit auch im Kreis Bergstraße starten mit Präsenzunterricht ins neue Schuljahr. Es sei erklärtes Ziel, ein größtmögliches Maß an Normalität – „gerade auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die nicht die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen“ walten zu lassen, heißt es vom Kreis. Mit Blick auf die vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus sollen dem Ministerium zufolge Kinder und Jugendliche weiterhin getestet werden; bis Mitte September sogar drei Mal in der Woche, anstatt wie bisher zwei Mal.

Mehr Tests direkt nach den Ferien

In den beiden „Präventionswochen“ werde mehr getestet, um eine womöglich höhere Zahl an Infektionen nach den Urlaubsreisen frühzeitig erkennen zu können, betont ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. Danach werde – wie vor den Ferien – zwei Mal pro Woche getestet. Zudem müssten die Kinder und Jugendlichen zunächst mit Masken im Unterricht sitzen. Dass sich die Ständige Impfkommission im August für Corona-Impfungen für Kinder von 12 Jahren an ausgesprochen hat, begrüßt das Ministerium. Das erhöhe die Sicherheit. Jedoch sei noch unklar, wie die Impfangebote angenommen werden.

Luftfilter will der Kreis für nicht sanierte Schulen anschaffen. © dpa

Mit Blick auf die Versorgung seiner 74 Schulen mit Luftfiltern, sieht sich der Kreis Bergstraße auf einem guten Weg; Schulen würden bei ihrer Modernisierung in der Regel mit Belüftungsanlagen ausgestattet. „Daher verfügt ein großer Teil der Bergsträßer Schulen bereits über adäquate Möglichkeiten, die sowohl den Luftaustausch und eine teilweise Reinigung als auch eine optimale Sauerstoffzufuhr in den Räumen ermöglichen.“

Indes bestehe in nicht sanierten Schulen Nachholbedarf. „Es wurden 39 Luftreinigungsgeräte im Wert von 166 000 Euro sowie 14 dezentrale Lüftungsanlagen im Wert von rund 240 000 Euro angeschafft“, heißt es mit Blick auf Räume, in denen nicht ausreichend gelüftet werden kann. Bereits vorhandenen Lüftungsanlagen seien entsprechend der Corona-Vorgaben nachjustiert worden.

Es sei vorgesehen, weitere Lüftungsgeräte und Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Die Betriebskommission des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft habe beschlossen, dass für Filteranlagen mehr als zwei Millionen Euro vom Kreis zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt habe der Kreis, beispielsweise über das Förderprogramm „Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas“, etwa 3,3 Millionen Euro für die Umsetzung von Corona- Schutzvorkehrungen investiert. wol