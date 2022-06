Löwen– Mut

Gerade ist der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart zu Ende gegangen. Unter dem Motto „leben teilen“ haben rund 27 000 Gäste in Präsenz teilgenommen. Ja, es waren spürbar weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. Aber es herrschte eine besondere Atmosphäre: Reform- und Veränderungswille lag in der Luft.

Es wurde offen diskutiert und da war eine Aufbruchstimmung, die ich auch vor zehn Jahren beim 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim gespürt habe.

Dieses Mal aber war sie drängender, greifbarer, mit klaren Handlungsansätzen und Erwartungen. Das führt mich zu der Frage: „Ist die Kirche in den vergangenen zehn Jahren zu Gottes Alptraum geworden oder lebt sie neu den Traum von Pfingsten?“

Pfingsten speist sich aus der Kraft des Heiligen Geistes: der integrativen Kraft schlechthin, die alle ergreift. Eine Kraft, die Gleichberechtigung schafft – ganz gleich welchen Geschlechts, welcher Herkunft Menschen sind, welche Sprache sie sprechen oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Der pfingstliche Geist schlägt eine Brücke über alles Trennende hinweg. Er macht frei und mutig.

Mut verkörpert auch der Löwe, den der spanische Streetart-Künstler ARYZ gerade erst an der Wand der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim zwischen Schloss und Jesuitenkirche gemalt hat.

Was sich scheinbar zufällig durch die Kooperation mit Stadt. Wand. Kunst., dem Referat Kunst, Kultur, Kirche der Erzdiözese Freiburg, der Katholischen Hochschulgemeinde und der Katholischen Kirche in Mannheim ergeben hat, ist für mich kein Zufall. Dieses Projekt ist ein Wegzeichen, wo der Platz von Kirche ist: auf der Straße, bei den Menschen. Streetart und Streetchurch – das passt.

Dieser Löwe ist daher für mich eine Erinnerung daran, was Pfingsten ausmacht. Welche Haltung wir als Kirche haben sollten – eine der Freiheit und des Muts.

Martinsmantel geteilt

Das wurde auch beim Katholikentag deutlich: Dort wurde passend zum Motto ein riesiger Martinsmantel aus über 1000 von Kindern und Jugendlichen gestalteten Stoffstücken beim Abschlussgottesdienst wieder geteilt. Spannend war, mit wem!

Geteilt wurde er mit Menschen aus der Ukraine als Sehnsuchtszeichen für Frieden, mit queeren Menschen als Hoffnungszeichen, dass sie sich in der Kirche als Personen und als Liebende angenommen und gesegnet fühlen, mit Mitgliedern des Synodalen Wegs als Ausrufezeichen für Reformen und eine erneuerte Kirche, mit den Mitarbeitenden der Caritas als Zeichen der Nächstenliebe, die diese Tag für Tag mit Leben füllen, und mit Menschen aus Uganda wie dem Kongo als Zeichen der Einheit im Streben nach Gerechtigkeit weltweit.

Für all das braucht es eine mutige Kirche bei den und für die Menschen. Es braucht Pfingsten. Das Fest, das über Unterschiede hinweg eine Verbindung schafft. Das Fest, das eine Sprache des Herzens mit sich bringt, die alle verstehen können.

Es braucht Hoffnung auf beziehungsweise Sehnsucht nach Frieden und Veränderung: nicht nur mit Blick auf die Konflikte in der Welt, sondern auch auf die Kirche selbst. Insbesondere dahingehend, dass Missbrauch aller Art gestoppt, geahndet und künftig verhindert wird. Die Erwartungen sind groß. Wie groß ist unser Löwen-Mut?

Karl Jung, Dekan

Katholisches Stadtdekanat

Mannheim