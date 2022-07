Lindenhof feiert für die Ukraine-Hilfe

Mannheim. Die katholischen St. Josef-Kirche im Mannheimer Stadtteil Lindenhof feiert an diesem Wochenende rund um den Kirchturm. Lost geht es am Samstag, 16. Juli, um 15 Uh. Der Erlös kommt der Ukrainehilfe im Stadtteil zugute. Vom Kindergarten über den Kirchen- und Kinderchor „Die Ohrwürmer“ bis hin zu den Ministranten sind alle Gruppen mit von der Partie und sorgen als Gemeinde für ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Besucher. Dabei darf am Sonntag, 17. Juli, um 9.30 Uhr der Familien- und Ministrantengottesdienst nicht fehlen. Im Anschluss wird Diakon Jörg Riebold für ein kleines Konzert zum Mikrofon greifen. Ab 14 Uhr dürfen sich die Mitfeiernden noch auf das Kindermusical „Gesprengte Ketten“ der ökumenischen Singschule Lindenhof freuen. schu

